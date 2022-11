The Northman: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Northman, film del 2022 diretto da Robert Eggers, autore della sceneggiatura insieme allo scrittore e poeta islandese Sjón. Ambientata nell’Islanda del X secolo, la pellicola ha come protagonista Alexander Skarsgård nel ruolo di Amleth (protagonista dell’omonimo episodio della Gesta Danorum di Saxo Grammaticus, poi riadattato da Shakespeare nell’omonima tragedia), il quale intende vendicare il padre assassinato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’895 il re Aurvandill Corvo di Guerra torna al suo regno sulla costa norvegese dalle sue conquiste oltremare e si riunisce con sua moglie, la regina Gudrún, e suo figlio ed erede, il principe Amleth. Tornato dalla battaglia ferito, Aurvandill decide di conferire le sue responsabilità ad Amleth. I due partecipano a una cerimonia spirituale presieduta da Heimir, amico di Aurvandill. La mattina seguente, dei guerrieri mascherati inviati da Fjölnir, fratello di Aurvandill, tendono un’imboscata al re e lo uccidono; Fjölnir sferra il colpo finale e si impossessa del suo regno insieme a Gudrún. Finnr, il carceriere di Fjölnir, tenta di uccidere Amleth, ma il ragazzo gli taglia il naso e fugge in barca. Amleth viene infine trovato da una banda di vichinghi e cresciuto tra loro come Úlfheðinn. Dopo un’incursione nelle terre della Rus’, Amleth incontra una veggente in un tempio slavo della divinità Svetovit; la veggente predice che Amleth avrà presto l’opportunità di vendicarsi di Fjölnir. Amleth apprende dal berserkr Eirikr che Fjölnir è stato rovesciato da Harald di Norvegia e vive in esilio in Islanda. Amleth si imbarca di nascosto su una nave che porta degli schiavi a Fjölnir. A bordo, incontra una schiava slava di nome Olga, che sostiene di essere una maga. All’arrivo, Amleth e il resto degli schiavi vengono portati alla fattoria di Fjölnir, dove si scopre che Fjölnir e la regina Gudrún, ora sua moglie, hanno un figlio, Gunnar.

The Northman: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Northman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alexander Skarsgård: Amleth

Oscar Novak: Amleth da giovane

Claes Bang: Fjolnir

Nicole Kidman: regina Gudrún

Anya Taylor-Joy: Olga

Ethan Hawke: re Aurvandil

Willem Dafoe: Heimir il Folle

Elliott Rose: Gunnar

Gustav Lindh: Thorir

Eldar Skar: Finnr

Phil Martin: Hallgrimr

Ingvar Eggert Sigurðsson: stregone

Björk: veggente

Olwen Fouéré: Ashildur Hofgythja

Kate Dickie: Halldora

Ian Whyte: Mound Dweller

Magne Osnes: sacerdote berserker

Ralph Ineson: capitano Volodymyr

Hafþór Júlíus Björnsson: Thorfinn

Doa Barney: Mellkorka

Ian Geard Whyte: gigante di Thorvaldr

Kattie Pattinson: Skjaldmær

Murray McArthur: Hákon

Streaming e tv

Dove vedere The Northman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.