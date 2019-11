C’è un nuovo Papa nella serie di Paolo Sorrentino, che torna quest’anno con la seconda (attesissima) stagione. The New Pope, sequel dell’amata serie The Young Pope, porta sui piccoli schermi di tutto il mondo un nuovo Papa pronto a prendere il posto di Lenny Belardo (interpretato da Jude Law).

La serie è stata presentata in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia quest’anno ed è pronta ad approdare in tv su Sky Atlantic a gennaio 2020.

The New Pope, che nasce grazie alla triplice collaborazione tra Sky, HBO e Canal +, introduce un nuovo pontefice, Papa Pio XIII, interpretato da John Malkovich (conosciuto più al cinema che in tv, possiamo ricordarlo in Billions e I miserabili).

The New Pope: Jude Law vs John Malkovich

Il trailer presenta il tocco glamour e surreale che ha già contraddistinto la prima stagione e Paolo Sorrentino questa volta racconterà la rivalità tra il Papa di Jude Law, costretto in un letto d’ospedale, e quello interpretato da John Malkovich, che si definisce indolente, presuntuoso, irresponsabile e vanitoso.

E, mentre Papa Giovanni Paolo III (Malkovich) si circonda degli agi nella Città del Vaticano, Papa Pio XIII è pronto a rimettersi in gioco. L’ultima sequenza del trailer di The New Pope ci saluta con un Jude Law sorridente, appena risvegliatosi dal coma.

Nel primo trailer, diffuso in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, abbiamo intravisto un Jude Law in uno striminzito costume da bagno camminare lungo la battigia, una sequenza girata proprio a Venezia. Secondo Jude Law, come dichiarato in un’intervista, il motivo è semplice: “La mia teoria è che la vita è breve e quindi dobbiamo stare soltanto nei posti belli. La scena in spiaggia però l’abbiamo girata ad aprile: l’acqua allora era fredda e il Lido appariva meno attraente rispetto ad ora”.

Ma chi altri vediamo nel cast di The New Pope? La serie Sky comprende per questo secondo appuntamento Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope.

Volti nuovi nella serie di Sorrentino sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.