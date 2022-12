The Net – Gioco di squadra: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Net – Gioco di squadra, la nuova serie tv in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi). La prima martedì 20 dicembre 2022; la terza e ultima martedì 3 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 20 dicembre 2022

Seconda puntata: martedì 27 dicembre 2022

Terza puntata: martedì 3 gennaio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Net – Gioco di squadra? Ogni episodio andrà in onda il martedì sera dalle ore 21,20 alle ore 23,25. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore o poco più. Nel cast della serie tv:

Alberto Paradossi: Vincenzo Tessari

Gaetano Bruno: Maurizio Corridoni

Maurizio Mattioli: Mister

Raymond Thiry: Jean Leco

Massimo Ghini: Presidente Tessari

Galatea Ranzi: Angela Tessari

Orso Maria Guerrini: Patriarca

Massimo Wertmüller: Frate Mario

Beatrice Arnera: Miriam Martelli

Livio Kone: Kenneth N’Doram

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per The Net – Gioco di squadra, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 il martedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.