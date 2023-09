The Misfits: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

The Misfits è il film in onda questa sera, 1 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola americana d’azione del 2021 diretta da Renny Harlin e scritta da Robert Henny e Kurt Wimmer. Il film è interpretato da Pierce Brosnan, Rami Jaber, Hermione Corfield, Jamie Chung, Mike d’Angelo, Tim Roth, Nick Cannon e Qais Qandil. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming il film The Misfits.

Trama

Il film vede protagonista il brillante ladro internazionale Richard Pace (Pierce Brosnan). Durante la sua evasione da una prigione federale di massima sicurezza, Pace finisce con l’essere nuovamente catturato, ma stavolta non da poliziotti. Richard è stato infatti reclutato da una banda di ladri gentiluomini che si fa chiamare Misfits, capitanati dall’eccentrico e carismatico Ringo (Nick Cannon) e della cui banda fanno parte anche Violet (Jamie Chung), Il Principe (Rami Jaber), Wick (Mike Angelo) e niente meno che la figlia di Richard, Hope (Hermione Corfield).

Dopo aver ascoltato il folle piano del gruppo, che prevede di rubare milioni di lingotti d’oro destinati a finanziare gruppi terroristici, Richard decide di aiutarli. Ma a spingere Pace stavolta non sono solo l’amore per i soldi e l’idea di fare per una volta qualcosa che non sia solo per lui, ma anche dalla vendetta. Il proprietario dei lingotti è infatti anche il responsabile della sua incarcerazione: il vile e senza scrupoli uomo d’affari Schultz (Tim Roth).

The Misfits: il cast del film

Tanti gli attori protagonisti del film The Misfits, stasera su Sky: Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon, Rami Jaber, Jamie Chung, Hermione Corfield, Mike Angelo. Un avvincente thriller del 2021 da non perdere per gli amanti del genere. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pierce Brosnan: Richard Pace

Rami Jaber: Il Principe

Hermione Corfield: Hope Pace

Jamie Chung: Violet

Pirat “Mike” Nitipaisalkul: Wick

Tim Roth: Schultz

Nick Cannon: Ringo

Qais Qandil: Jason Quick

Samer al-Masry: Hassan

Mansoor Al Feeli: Abu Hirawa

Streaming e tv

Dove vedere The Misfits in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 settembre 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.