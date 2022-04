The Help: il cast completo del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, va in onda su Rai 1 alle ore 21:25 il film The Help. Diretto da Tate Taylor, è tratto dall’omonimo romanzo di Kathryn Stockett, amica d’infanzia del regista e sceneggiatore della pellicola. Vincitore di un Premio Oscar per la migliore attrice non protagonista, il film racconta la storia di una ragazza dell’alta società che vuole diventare una scrittrice e, per concretizzare quel sogno, finisce per mettere il naso nella vita di tutte le cameriere di colore che assistono le famiglie dall’alta borghesia. La protagonista, Skeeter, vuole raccontare la società attraverso i loro occhi smascherando il razzismo e il finto perbenismo. La storia è ambientata in Mississippi negli anni ’60 e rappresenta un quadro molto chiaro dell’America di allora. Ma chi sono le attrici del cast e quali personaggi interpretano? Vediamolo nel dettaglio.

Il cast

Il cast di The Help è ricco di nomi interessanti nel firmamento hollywoodiano. La protagonista, Eugenia Phelan detta semplicemente Skeeter, ha le fattezze di Emma Stone, nota sin dai tempi di The Amazing Spider-Man e La La Land. Al suo fianco vi è Viola Davis, attrice amatissima anche grazie a How To Get Away With Murder e la recente The First Lady, che in The Help interpreta Aibileen Clark. Octavia Spencer, che interpreta Minny Jackson, grazie a questo film ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Di seguito vi riportiamo tutti gli attori e le attrici del cast e i rispettivi personaggi:

Emma Stone: Eugenia “Skeeter” Phelan

Viola Davis: Aibileen Clark

Octavia Spencer: Minny Jackson

Jessica Chastain: Celia Foote

Bryce Dallas Howard: Hilly Holbrook

Mike Vogel: Johnny Foote

Allison Janney: Charlotte Phelan

Sissy Spacek: Signora Walters

Chris Lowell: Stuart Whitworth

Ahna O’Reilly: Elizabeth Leefolt

Anna Camp: Jolene French

Brian Kerwin: Robert Phelan

Leslie Jordan: Mr. Blackly

Dana Ivey: Grace Higgenbottom

Cicely Tyson: Constantine Bates

Mary Steenburgen: Elain Stein

Aunjanue Ellis: Yule Mae Davis

David Oyelowo: Pastore Green

Nelsan Ellis: Henry, il cameriere

Ashley Johnson: Mary Beth Caldwell

The Help: streaming e TV

Dove vedere The Help in diretta televisiva e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta in TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 501. Per seguire il film in live streaming invece è possibile accedere a RaiPlay, servizio gratuito di Viale Mazzini disponibile sia per desktop che via App.