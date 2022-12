The Hanging Sun – Sole di mezzanotte: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, lunedì 12 dicembre alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema 1 The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte. Il film del 2022 è stato diretto da Francesco Carrozzini per Sky Original ed è tratto da un romanzo di Jo Nesbø. È un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove il sole non tramonta mai. The Hanging Sun – Sole di mezzanotte racconta la storia di John, un uomo in fuga, dopo aver commesso un atto di tradimento ai danni del boss per cui prestava servizio. Il criminale è Dad, che non è solo il suo capo, ma anche suo padre. Carrozzini va dritto al cuore della storia, senza troppi fronzoli. Rispetta i silenzi e i tempi della Norvegia, spesso dilatati. Unica critica, la colonna sonora: caratterizzata eccessivamente dagli archi.

Trama

Carrozzini ci conduce in un grande porto del Nord Europa, nel cuore della notte, quando John decide per la prima volta di disobbedire a suo padre Dad e di fuggire lontano. La vita criminale a cui il padre lo ha instradato non fa più per lui e gli vengono i brividi al pensiero che, in fondo, quella sia l’unica esistenza a cui Dad lo abbia mai preparato: il male. John raggiunge un villaggio di poche anime nel profondo Nord, dove il sole sembra non tramontare mai, e si nasconde in una capanna nei boschi in attesa dei documenti per continuare la sua fuga. Ma Dad non può rinunciare all’unico figlio a cui tiene davvero, così ordina al fratello Michael di recuperarlo.

In questo tempo sospeso e con il fratello sulle sue tracce, John conosce Lea e suo figlio Caleb. Lea è una giovane pescatrice che per anni ha subito gli abusi di un marito violento e alcolizzato, Aaron, che ha da poco perso la vita in mare in circostanze poco chiare. Come John, anche Lea conduce una vita all’ombra di suo padre, Jacob, il pastore del paese che le ha sempre proibito atteggiamenti non conformi alla morale cristiana. Con il passare dei giorni i tre si avvicinano. Per Lea John è il primo uomo in grado di darle protezione, senza privarla della sua libertà, per Caleb un’insperata figura paterna a cui raccontare il proprio mondo. Lo stesso John sembra intravedere in questo incontro la possibilità di una redenzione e di una nuova vita. Inevitabilmente, iniziano a sentirsi come una nuova famiglia. E mentre Michael si avvicina sempre più al fratello, il cerchio si stringe anche intorno a Lea con suo padre che vuole intrappolarla nuovamente in una vita che non desidera. Lea e John dovranno riuscire a emanciparsi dai rispettivi padri; solo in questo modo potranno mettere fine a un passato doloroso e aprirsi, finalmente, all’inaspettata possibilità di una nuova vita insieme.

The Hanging Sun – Sole di mezzanotte: cast

Abbiamo visto la trama di The Hanging Sun – Sole di mezzanotte, ma qual è il cast completo del film? Scritta da Stefano Bises, la pellicola ha come protagonisti:

Alessandro Borghi, nei panni di John

Jessica Brown Findlay, nei panni di Lea

Sam Spruell è Aaron

Frederick Schmidt, interpreta Michael

Raphael Vicas è Caleb

A loro si affiancano Peter Mullan (Dad) e Charles Dance (Jacob).

Streaming e tv

Dove vedere The Hanging Sun – Sole di mezzanotte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e in streaming sulla piattaforma NOW.