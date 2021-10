The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) dell’undicesima puntata

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda l’undicesima puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sull’undicesima puntata.

Trama

Nell’episodio di oggi, intitolato “Un briciolo di follia“, Lea Dilallo si renderà protagonista di un comportamento a dir poco insolito. Dopo averla supportata per l’intera giornata, lo specializzando chiederà dunque alla fidanzata le reali motivazioni che stanno alla base del suo atteggiamento sopra le righe. E’ a quel punto che Lea comunicherà a Shaun Murphy di essere in dolce attesa. L’inaspettata gravidanza di Lea Dillallo, sebbene rappresenterà la novità più importante, non sarà tuttavia l’unica storyline che animerà la trama dell’episodio. Le anticipazioni svelano, infatti, che Aaron Glassman deciderà di condurre un intervento al limite dell’impossibile. Il neurochirurgo, desideroso di offrire al giovane Jeffrey Williams la possibilità di tornare a camminare, sceglierà, nonostante le reticenze di Marcus Andrews, di intervenire per correggere una grave malformazione causata da spondilite anchilosante. La determinazione del mentore di Shaun Murphy non verrà meno neanche quando la delicatissima operazione rischierà di causare un danno addirittura peggiore. Shaun Murphy e Morgan Reznick si troveranno in disaccordo sulla scelta più giusta da prendere quando una paziente, in coma da più di dieci anni, si risveglierà miracolosamente. In realtà, come confermato dalle successive analisi, le condizioni della donna si riveleranno più complesse e tragiche del previsto.

Cast

Abbiamo visto la trama dell’undicesima puntata di The Good Doctor 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 4 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).