The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata

Questa sera, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la 15esima puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla 15esima puntata.

Trama

Durante una manifestazione di protesta, due bambini vengono gravemente feriti da colpi di arma da fuoco. Lea è in ansia per l’esito delle sue analisi, ma decide di restare in sala d’aspetto con le mamme dei due bambini che sono in contrasto tra loro, perché hanno opinioni politiche diverse. Intanto Park e Morgan prenderanno una decisione sulla loro relazione che tuttavia turberà non poco la dottoressa Reznick. Guest star dell’episodio sono Elizabeth Rodriguez, che molti appassionati di serie tv ricorderanno per il ruolo di Aleida Diaz in Orange is the new Black, e Italia Ricci (Designated Survivor).

Cast

Abbiamo visto la trama della 15esima puntata di The Good Doctor 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 4 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).