The Good Doctor 3, le anticipazioni della settima puntata in onda questa sera

Questa sera, venerdì 3 aprile 2020, va in onda la setttima puntata di The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama? Vediamola insieme.

Secondo le anticipazioni della Rai, la settima puntata di The Good Doctor è divisa in due parti. La prima s’intitola Amore e morte e vede Shaun che tenta in tutti i modi di rendere appagante la sua relazione con Carly, ma non mancheranno le difficoltà. Grazie ai consigli della dottoressa Lim, Shaun riuscirà nel suo intento. Morgan invece deve affrontare un caso molto intimo che lo porterà ad affrontare troppe difficoltà: questa volta il caso riguarda sua madre.

Nel secondo episodio, intitolato L’influencer, Shaun deve fare i conti con una patologia anomala, inusuale, se non addirittura misteriosa: arriva una giovane donna, si chiama Kayley e, dopo essersi sottoposta alle visite di tantissimi specialisti, deve ancora combattere con la sua problematica. La ragazza ha un disturbo al cavo orale e alla gola e per il dottor Muphy sarà una grande sfida: potrebbe risolvere un caso battendo tanti altri camici bianchi che, prima di lui, hanno sventolato bandiera bianca.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni venerdì, a partire dalle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

