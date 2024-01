The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: il nuovo show di Rai 2 con Ciro Priello e Fabio Balsamo. Concorrenti, giochi, ospiti, anticipazioni, come funziona, regolamento, vincitore, quante puntate, streaming, durata, orario

Il nuovo game show di Rai 2 si chiama The Floor e vede la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo. Appuntamento da martedì 2 gennaio 2024 in prima serata alle ore 21.20 per sei settimane. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000€? Alla fine, ne rimarrà solo uno. Vediamo insieme i concorrenti e le anticipazioni.

Concorrenti, ospiti, come funziona, meccanismo

Il programma è una delle novità più attese della stagione televisiva del nuovo anno: un quiz inedito in Italia, ma già riconosciuto quale fenomeno televisivo internazionale. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023. C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100 mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Questo è The Floor, l’innovativo game show di Rai 2 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo.

Uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro, Il concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà poi il montepremi di 100 mila euro. In conduzione, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, e ormai lanciatissimi anche in tv. Amatissimi dai giovani, si metteranno alla prova per conquistare con la loro vitalità e con ironia, il pubblico a casa e in studio.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e come funziona, ma quante puntate sono previste per The Floor? Appuntamento ogni martedì per sei puntate dalle ore 21.20 su Rai 2 dal 2 gennaio 2024. L’ultima puntata va in onda il 30 gennaio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 2 gennaio 2024

Seconda puntata: 4 gennaio 2024

Terza puntata: 9 gennaio 2024

Quarta puntata: 16 gennaio 2024

Quinta puntata: 23 gennaio 2024

Sesta puntata: 30 gennaio 2024

Streaming e tv

Dove vedere The Floor in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 per sei puntate dal 2 gennaio 2024. Anche in streaming su Rai Play.