The Fast and the Furious – Tokyo Drift: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 10 luglio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Fast and the Furious: Tokyo Drift, film del 2006 diretto da Justin Lin. È il terzo capitolo della saga Fast & Furious: sequel e al tempo stesso spin-off. Sebbene sia uscito nel 2006, l’ordine temporale della serie vuole che gli eventi di Tokyo Drift siano accaduti dopo Fast & Furious 6, del 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2013, ad Oro Valley in Arizona, un ragazzo di nome Sean Boswell, cerca di affermarsi come pilota nelle corse automobilistiche clandestine. Sebbene le corse gli forniscano una temporanea fuga dall’infelice situazione familiare e dal mondo superficiale che lo circonda, hanno anche la non trascurabile conseguenza di renderlo decisamente antipatico alle autorità locali. Dopo l’ennesima corsa illegale, stavolta in un cantiere, per evitargli di finire in riformatorio la madre lo spedisce in Giappone da suo padre, un maggiore dell’esercito in carriera di stanza a Tokyo. Etichettato come “gaijin” (straniero) ed emarginato poiché non conosce una parola di giapponese, non impiega molto a trovare un nuovo amico in un ragazzo americano, Twinkie, che lo introduce nel mondo sotterraneo delle gare di drifting.

Sean nota subito Neela, una delle ragazze più attraenti (e straniera come lui), e come suo solito attacca bottone; la ragazza è però fidanzata con Takashi, soprannominato “D.K.” (Drift King), un campione della guida di traverso con agganci nella Yakuza in quanto nipote di un potente boss locale. Sean provoca D.K. e viene da questi sfidato a una gara di drifting, ma perde la corsa e distrugge l’auto che gli era stata prestata da Han Lue, un socio di D.K. Han usa la sua ricchezza per comprare ed elaborare auto sportive, divertirsi con le ragazze e mandare avanti il suo bellissimo garage, che è anche il punto di ritrovo dei suoi amici (tra cui c’è anche Twinkie).

The Fast and the Furious – Tokyo Drift: il cast

Abbiamo visto la trama di The Fast and the Furious – Tokyo Drift, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lucas Black: Sean Boswell

Bow Wow: Twinkie

Nathalie Kelley: Neela Ezar

Brian Tee: D.K./Takashi

Sung Kang: Han Lue

Brian Goodman: Magg. Boswell

Sonny Chiba: Sig. Kamata

Keiko Kitagawa: Reiko

Jason Tobin: Earl

Zachery Ty Bryan: Clay

Nikki Griffin: Cindy

Leonardo Nam: Morimoto

Vin Diesel (non accreditato): Dominic Toretto

Streaming e tv

Dove vedere The Fast and the Furious – Tokyo Drift in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.