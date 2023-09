The day after tomorrow: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 12 settembre 2023, alle ore 21:20 va in onda su Italia 1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Il film catastrofico è uscito nel 2004 e vede alla regia Roland Emmerich. Tra i protagonisti del film spiccano Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum. Scopriamo di seguito qual è la trama, il cast e dove vedere il film in streaming.

Trama

La trama è d’impostazione apocalittica e segue Jack Hall, uno studioso che si trova in Antartide insieme ad un gruppo di colleghi dove assiste in prima persona agli effetti del cambiamento climatico. Davanti ai suoi occhi i ghiacciai dell’Antartide soffrono drasticamente e Jack partecipa ad una conferenza delle Nazioni Unite in cui spiega quale sarà il futuro della Terra, se si proseguirà in quella direzione. Secondo gli studi, il pianeta sarebbe diretto verso una nuova glaciazione. Purtroppo i politici non gli credono e lo esortano a non creare falsi allarmismi, così Jack torna alla sua vita di sempre, dedicandosi allo studio e alla famiglia. Questo finché non iniziano a verificarsi i primi casi di collasso climatico.

The day after tomorrow, il cast e i personaggi

Quali attori fanno parte del cast di The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo? Ecco di seguito gli attori e i relativi personaggi del film:

Dennis Quaid: Jack Hall

Jake Gyllenhaal: Sam Hall

Emmy Rossum: Laura Chapman

Dash Mihok: Jason Evans

Jay O. Sanders: Frank Harris

Sela Ward: Dr. Lucy Hall

Arjay Smith: Brian Parks

Austin Nichols: J.D.

Tamlyn Tomita: Janet Tokada

Sasha Roiz: Parker

Ian Holm: Terry Rapson

Kenneth Welsh: Vicepresidente Becker

Perry King: Presidente Blake

Mimi Kuzyk: segretaria di stato

Nestor Serrano: Gomez

Glenn Plummer: Luther

Adrian Lester: Simon

Caroline Keenan: Tina

Richard McMillan: Dennis

Kenneth Moskow: Bob

Christopher Britton: Vorsteen

Terry Simpson: Cesar

Emanuel Hoss-Desmarais: Cecil

Amy Sloan: Elsa

Phillip Jarrett: Ag. Campbell

Vitali Makarov: Yuri, astronauta russo

Streaming e TV

Dove vedere The day after tomorrow in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.