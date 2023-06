The Bourne Legacy: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, martedì 20 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Bourne Legacy, film del 2012 diretto da Tony Gilroy. È il quarto film dell’eponima serie cinematografica tratta dai romanzi di Robert Ludlum ed Eric Van Lustbader. Gilroy dirige il film, dopo aver sceneggiato i primi tre capitoli della serie. Protagonista del film è Jeremy Renner, affiancato da Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen e Oscar Isaac. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jason Bourne ritorna incontrando prima un giornalista del Guardian, Simon Ross, a Londra, e poi Pamela Landy a New York. L’assistente di Noah Vosen contatta di nascosto un funzionario governativo, Turso, che in seguito riceverà la visita dello stesso direttore della CIA Ezra Kramer; dopodiché è lui a contattare il colonnello Byer, uno degli ideatori dell’aggiornamento di Treadstone e membro chiave del Comando Operazioni Speciali.

Dietro a BlackBriar, il programma ombrello, ci sono diversi programmi per creare agenti dormienti sul modello di Bourne e i suoi primi colleghi; tutti costoro sono militari addestrati dall’esercito ad agire nell’ombra e solo dopo assegnati alla CIA, tanto che Turso si lamenta con Ezra Kramer dicendogli: “Vi è stata data una Ferrari… e l’avete trattata come un tagliaerba!” Le rivelazioni della Landy alla stampa rischiano di scoperchiare una pentola più bollente di quanto la stessa Landy creda poiché diversi di questi agenti sono infiltrati in nazioni o gruppi apertamente ostili agli Stati Uniti, e la loro perdita rappresenterebbe un grosso passo indietro nello spionaggio. Byer è convinto che si debbano limitare i danni a ogni costo mentre Kramer è pronto a trascinarli tutti con sé nel caso in cui finisse male per lui.

Tra i diversi programmi, alcuni sfornano agenti geneticamente modificati, tenuti in riga e in forma grazie a due pillole, una per il corpo e una per la mente; in particolare, Aaron Cross del programma Outcome. Cross, durante le fasi iniziali dello scandalo Treadstone, è in Alaska a riaddestrarsi (l’effetto dovrebbe essere, nelle intenzioni dei suoi controllori, più psicologico che fisico) e in un avamposto di appoggio incontra un altro agente ivi confinato, in quanto si era innamorato.

The Bourne Legacy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Bourne Legacy, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeremy Renner: Aaron Cross

Rachel Weisz: Marta Shearing

Edward Norton: Ric Byer

Joan Allen: Pam Landy

David Strathairn: Noah Vosen

Albert Finney: Dr. Albert Hirsch

Scott Glenn: Ezra Kramer

Stacy Keach: Turso

Dennis Boutsikaris: Terrence Ward

Oscar Isaac: #3

Donna Murphy: Dita

Michael Chernus: Arthur Ingram

Corey Stoll: Vendel

Željko Ivanek: Donald Foite

Streaming e tv

Dove vedere The Bourne Legacy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.