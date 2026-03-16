The Beekeeper: tutto quello che c’è da sapere sul film
The Beekeeper: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, 16 marzo 2026, su Italia 1 va in onda il film The Beekeeper alle ore 21.20. Pellicola del 2024 diretta da David Ayer, con protagonisti Jason Statham, Josh Hutcherson e Jeremy Irons. Vediamo insieme trama e cast.
Trama
Il film vede protagonista Adam Clay (Jason Statham), un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come “Beekeeper”. Dopo che la sua amica, nonché vicina di casa, la signora Parker (Phylicia Rashad), si suicida, a causa di una truffa, Adam decide di vendicarsi contro la società responsabile. È così che l’uomo decide di mettere in atto il suo spietato piano…
The Beekeeper: il cast
Nel cast attori molto amati come il protagonista Jason Statham nei panni di Adam Clay. Vediamo insieme il cast completo.
- Jason Statham: Adam Clay
- Emmy Raver-Lampman: ag. FBI Verona Parker
- Josh Hutcherson: Derek Danforth
- Jeremy Irons: Wallace Westwyld
- Jemma Redgrave: Presidente Danforth
- Minnie Driver: direttrice Janet Harward
- Phylicia Rashād: Eloise Parker
- Bobby Naderi: ag. Matt Wiley
- Enzo Cilenti: Rico Anzalone
- Don Gilet: vice direttore Prigg
- David Witts: Mickey Garnett
- Taylor James: Lazarus
Streaming e tv
Dove vedere The Beekeeper in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 16 marzo 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming su Mediaset Infinity.