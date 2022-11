The Batman: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

The Batman è il film in onda questa sera, lunedì 14 novembre 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 in prima visione. La pellicola fantasy del 2022 è diretta da Matt Reeves, con protagonisti Robert Pattinson e Zoë Kravitz. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Batman? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film vede protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne e del suo alter ego supereroistico, l’Uomo Pipistrello. Il film non è una origin story e, infatti, vede Bruce Wayne vestire già tempo il mantello di Batman, che vigila sulla città di Gotham City da due anni. In questo periodo il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma è giunto per lui il momento di discendere nelle oscure profondità della città e scontrarsi questa volta con un nemico tanto astuto quanto temibile.

Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche della città, dove Batman sembra esser l’unico che cerchi di garantire giustizia. È per questo che Bruce Wayne deve essere cauto e non fidarsi facilmente, ma dalla sua parte ha sempre il fidatissimo Alfred (Andy Serkis) e può contare anche sul tenente James Gordon (Jeffrey Wright).

Il vigilante, però, non immagina che il nuovo killer, L’Enigmista (Paul Dano), che semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce la sua identità, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l’Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze.

The Batman: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti i grandi attori che fanno parte di questa pellicola del 2022: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, John Turturro, Jayme Lawson, Andy Serkis, Colin Farrell, Amber Sienna, Barry Keoghan, Rupert Penry-Jones, Todd Boyce, Max Carver, Charlie Carver, Iana Saliuk, Alex Ferns, Con O’Neill, Jay Lycurgo. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Robert Pattinson: Bruce Wayne / Batman

Zoë Kravitz: Selina Kyle / Catwoman

Paul Dano: Edward Nashton / Enigmista

Jeffrey Wright: James Gordon

John Turturro: Carmine Falcone

Andy Serkis: Alfred Pennyworth

Colin Farrell: Oswald “Oz” Cobblepot / Pinguino

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in prima visione su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere The Batman in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 novembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.