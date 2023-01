Perché il TgLa7 non va in onda: il motivo, oggi, 17 febbraio 2023, sciopero

Perché il TgLa7 oggi non va in onda? Ve lo diciamo subito: è in corso uno sciopero che porta allo stop di tutti i programmi della rete per la giornata di oggi, 17 gennaio 2023. Saltano anche DiMartedì questa sera e appunto il TgLa7 delle 13.30. Questa sera invece il tg del direttore Enrico Mentana sarà in onda alle ore 20, ma per un’edizione breve, di soli 15 minuti circa. In mattinata sono saltati tutti i programmi, come Omnibus, L’aria che tira e Tagadà.

Lo sciopero a sostegno dei lavoratori di La7 è stato appoggiato anche dai giornalisti. Inizialmente era stato previsto per venerdì scorso, poi rinviato. Nella nota diffusa alla stampa la scorsa settimana si leggeva che “i lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” e che “si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa”. Ecco perché Il TgLa7 oggi non va in onda.