Perché il TG1 stasera non va in onda alle ore 20: il motivo

Perché il TG1 stasera non va in onda alle ore 20? Tanti telespettatori se lo sono chiesti vedendo non apparire su Rai 1 i giornalisti dello storico telegiornale al solito orario. La risposta ve la diamo subito: tutta “colpa” dei Mondiali Qatar 2022.

La Rai infatti ha cambiato fortemente il proprio palinsesto per lasciare spazio alla coppa del mondo di calcio, di cui detiene i diritti per trasmettere in diretta ed esclusiva tutte le 64 partite. Ecco perché a partire dal 21 novembre 2022 il Tg1 andrà in onda ad un orario decisamente insolito: lo storico tg delle 20 inizierà infatti alle ore 19.20. Spazio poi alle 19.45 al prepartita del match delle 20. A seguire il programma Il circolo del Mondiali.

Inoltre non va in onda uno dei programmi più amati, normalmente trasmesso subito dopo il telegiornale, vale a dire i Soliti ignoti di Amadeus, che tornerà solo l’8 dicembre. Cambierà in generale molto il palinsesto delle reti Rai in questo mese. Non andranno in onda altri programmi molto seguiti come I fatti vostri, mentre il palinsesto di Rai nel pomeriggio cambierà con L’Eredità che anticipa alle 18.10 e appunto il Tg1 alle 19.20. Tutto tornerà alla normalità fra un mese, una volta finiti i Mondiali in Qatar 2022.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché il Tg1 stasera non va in onda, ma dove vederlo di solito in diretta tv e live streaming? Il telegiornale va in onda tutti i giorni in chiaro, gratis, su Rai 1. E’ possibile seguirlo in diretta o rivederlo in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it e sul sito del Tg1.