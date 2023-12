Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 17 dicembre

Questa sera, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Il comandante si reca a villa Yaman, ma quando chiede di parlare con Sevda, Demir gli comunica che è andata a Istanbul. Saniye e Gaffur assistono agli slanci di affetto di Cumali nei confronti di Uzum e temono di perdere la loro bambina. Zuleyha, venuta a sapere di quanto accaduto a Cetin, chiede a Demir di andare a trovarlo e offrirgli il suo aiuto.

Dopo la morte di Mujgan, Fikret non ha più intenzione di proseguire la guerra con Demir e, durante un incontro, i due suggellano la pace definitiva. Inoltre Demir comunica a Fikret che Cetin è stato arrestato per aver investito e ucciso Erkan Gumusoglu. Nel frattempo Fekeli trova un accordo economico con l’avvocato di Mujdat, il fratello di Mujgan per assicurarsi la custodia di Kerem Ali. Sistemata la questione, si dichiara colpevole dell’ncidente che ha causato la morte di Erkan Gumusoglu e viene arrestato al posto di Cetin. Infine Umit si presenta alla villa degli Yaman e minaccia di accusare Demir dell’omicidio di Sevda se questi non la ospiterà fino alla nascita del bambino. Nonostante Demir si trovi con le spalle al muro, Zuleyha non è disposta ad accettare la situazione e se ne va.

Umit decide di trasferirsi nella villa degli Yaman. Demir si vede costretto a farla rimanere, in quanto Umit minaccia di dire alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda. Inoltre Umit costringe Demir a firmare una dichiarazione in cui riconosce come suo il figlio che aspetta, e si impegna a prendersene cura. Betul e Sermin propongono di ospitare Umit da loro… ma non lo fanno per solidarietà verso Zuleyha… Demir chiede agli uomini di guardia di non fare mai avvicinare Umit alla villa. Poco dopo, si reca in azienda accompagnato da Betul. Lì, indice una riunione a cui partecipano tutti i dipendenti. Dopo aver annunciato che passerà meno tempo in ufficio per stare vicino alla propria famiglia, nomina Betul responsabile dell’azienda in sua assenza.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.