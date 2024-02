Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 15 febbraio

Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Ostentando tutta la sua potenza, Colak, grande signore rispettato e temuto a Cukurova, esce di prigione e giura vendetta ai suoi nemici. Prosegue serena la gravidanza di Gulten. Gaffur vendendo la terra acquistata vicino alla diga, rivelatasi alla fine un buon affare, compra una casa e fa felici Saniye e Uzum. Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, è uscito di prigione dopo diciotto anni e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente. Zuleyha non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e lo minaccia di portarlo in tribunale. Betul e Sermin cacciate da casa da Zuleyha si rivolgono ad Abdulkadir, che consiglia a entrambe di lasciare Cukurova, ma Betul è decisa a rimanere, specialmente dopo aver scoperto che Vahap possiede una copia del filmato che accuserebbe Fikret di un traffico di droga. Inoltre, quest’ultimo propone a Betul di trasferirsi nella sua casa nel vigneto per rimanere a Cukurova lontana da occhi indiscreti. Infine Lutfiye è costretta a partire alla volta di Bursa dopo aver appreso la notizia della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer.

Colak, uscito di prigione, afferma di volersi riprendere i terreni che Demir gli aveva sottratto anni prima. Per questo, manda i propri uomini a rubare tutto il raccolto dagli alberi che si trovano sui terreni di Zuleyha. Betul vuole impossessarsi del filmino che sembra incriminare Fikret, per vendicarsi del suo ex promesso sposo. Per farlo, finge di voler sedurre Vahap ma gli versa un sonnifero nel bicchiere. Quando l’uomo si risveglia, capisce che Betul è scappata con la pellicola.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni giovedì. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.