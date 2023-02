Perché Terra Amara oggi non va in onda: il motivo

Perché Terra Amara, la soap opera in onda il pomeriggio su Canale 5, oggi – 28 febbraio 2023 – non va in onda? Ve lo diciamo subito: la fiction nelle prossime ore non sarà trasmessa per lasciare spazio alla replica della seconda puntata di Buongiorno mamma 2, la serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Mediaset ha deciso di ri-mandare in onda la puntata per coprire i programmi condotti da Maria De Filippi che venerdì scorso ha visto la perdita del marito Maurizio Costanzo.

La messa in onda di Buongiorno mamma 2 durerà fino alle ore 16,45, orario di inizio della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. Di conseguenza coprirà lo slot di Terra Amara e delle trasmissioni di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici. Malgrado siano già registrate, per chiare ragioni dovute al lutto subito dalla conduttrice, la messa in onda slitta.

Per Terra Amara, dunque, una breve pausa dopo il “tour de force” del weekend. Da segnalare che la puntata festiva, malgrado l’eccezionalità della messa in onda e la forte concorrenza, ha segnato una buona tenuta con 2,5 milioni di spettatori e il 18 per cento di share.

Quando torna Terra Amara su Canale 5? I fan della soap opera possono stare tranquilli: la prossima puntata sarà trasmessa già domani, mercoledì 1 marzo 2023. Tutto salvo ulteriori cambi di programmazione.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Terra Amara oggi non va in onda, ma dove vedere o rivedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Tutte le puntate della serie tv vengono trasmesse dal lunedì al venerdì alle ore 14,05 su Canale 5. E’ possibile seguire tutto (o rivedere tutto) anche in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.