Terra amara: le anticipazioni e la trama della puntata del 5 novembre 2023 in prima serata su Canale 5

Terra amara è la fiction in onda su Canale 5 con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Zuleyha, reduce dall’incidente che ha avuto in seguito all’incontro con Fikret, mente a Demir sulla reale dinamica dello stesso, condividendo con Sevda il timore che Demir possa presto scoprire che è proprio Fikret la persona che lo sta perseguitando. Demir annuncia a Zuleyha di avere una sorpresa per lei. Fikret è costretto a confessare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Sevda vorrebbe che Zuleyha e Demir tornassero a dormire nella stessa camera da letto visto che si dicono innamorati l’uno dell’altro.

Sul giornale appare un articolo che mostra Demir e Zuleyha più uniti che mai, decisi a sviluppare non solo la loro azienda, ma anche l’intera Cukurova. Questo sorprende sia Fikret che Umit, i quali, per ragioni diverse, speravano che i due avrebbero divorziato. Al contrario, gli Yaman hanno rinsaldato il rapporto e Zuleyha è davvero innamorata di Demir, il quale si incontra in segreto con Umit per porre fine alla loro relazione. L’uomo, però, viene scoperto da Sevda e lascia la questione in sospeso.

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.