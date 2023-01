Teo Mammuccari, conduttore de Le Iene, si è raccontato in un’intervista a Il Messaggero: dalla sua vita privata alle delusioni lavorative; dal nuovo amore alle partite a carte con Raffaella Carrà. Nel corso della chiacchierata con il giornale romano il conduttore ha in particolare svelato un retroscena su Pippo Baudo e l’anno in cui doveva condurre il dopo Festival.

“Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io – ha raccontato Teo Mammucari -. “Diamoci la mano”, mi disse, “e non dirlo a nessuno”. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: “È Mammucari che si è proposto”. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto”. Poi Mammucari ha ammesso che quello che gli manca, da un punto di vista artistico e professionale, è “uno show tutto mio”.

“Quanto ha pagato la fama? Tanto. Raffaella Carrà, con la quale giocavo a carte a casa sua, mi diceva che le persone si vedono nel momento del successo non del bisogno. E aveva ragione. A un certo punto la gente intorno a te sparisce e quando ti rivede dice: “Non ti ho chiamato perché non ti volevo disturbare”. Ma che amico sei se pensi di disturbare?”.

“Per arrivare dove sono adesso è servito tanto lavoro. Il successo è guadagnare con il lavoro che amo, cosa che mi riusciva anche quando facevo quattro serate al mese in un cabaret. Per me, del resto, la regola del gol di rimpallo è sacra. Bisogna farsi sempre trovare sotto la porta. Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: “Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto”. In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete – altrimenti sarei svenuto – e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: “Quanto sei scemo”, e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre”.

Teo Mammuccari ha poi parlato del suo nuovo amore: “Sono fidanzato con una donna maresciallo dell’esercito, una cavallerizza di trent’anni. Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla…”. E ora “vivo a Fregene, al mare, voglio stare con la mia Julia e gli amici. La vita bisogna godersela, non si può soltanto lavorare”.