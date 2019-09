Temptation Island Vip 2019 seconda puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 16 settembre | Riassunto

La seconda puntata di Temptation Island Vip ha portato a galla nuove verità e battibecchi. Le coppie iniziano a sbriciolarsi lungo la strada assolata della Sardegna e il resort Is Morus Relais per qualcuno si trasforma lentamente in una prigione.

Andata in onda ieri sera, lunedì 16 settembre 2019, l’edizione Vip di Temptation Island ha seguito da vicino le vicende delle coppie in gara e l’ingresso di due nuovi fidanzati.

Ecco intanto il riassunto della puntata di ieri sera 16 settembre 2019 di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2019 seconda puntata | Riassunto

Damiano – detto Er Faina – ha richiesto un falò di confronto con la fidanzata Sharon (dopo aver visto un video in cui lei buttava fango sul loro rapporto), ma lei si è rifiutata di vederlo. Quando Damiano minaccia di abbandonare il programma, lei lo raggiunge e dopo aver discusso animatamente lascia il falò. Qualche giorno dopo, Er Faina torna sui suoi passi e chiede scusa alla sua bella con un fiore: insieme, decidono di lasciare i rispettivi villaggi più innamorati che mai. La loro esperienza a Temptation Island Vip è stata breve ma intensa e soprattutto utile.

“Questo è per te, scusa ma non c’era il fioraio aperto!” 😂 #TemptationIslandVio pic.twitter.com/ON9NbyF7Pv — Temptation Island (@TemptationITA) September 16, 2019

Al loro posto, subentra una nuova coppia: in Sardegna arrivano Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e Silvia Tirado. I due sono fidanzati da un anno e, appena messo piede al suggestivo resort, i problemi iniziano a piovere dal cielo. Silvia non perde tempo e si lascia massaggiare dal single David in riva al mare, ma Gabriele sceglie di prenderla alla larga decretando: “Si fa sempre massaggiare dai suoi amici”. In più, Silvia racconta a Nathaly di sentirsi trascurata e a Valerio di non sentire affatto la mancanza del suo fidanzato.

Nathaly Caldonazzo non riesce a mandar giù i video con protagonista il suo fidanzato, Andrea, così cerca conforto tra le braccia di Anna Pettinelli, la quale le consiglia di buttarsi alle spalle alcuni comportamenti del fidanzato. Nathaly, dopo aver visto l’ennesimo video di Andrea con Zoe in camera delle ragazze (telecamere free), prende una decisione: è arrivato il momento di un falò di confronto.

Temptation Island Vip 2019 seconda puntata | La puntata secondo i fidanzati

Serena Enardu, fidanzata con Pago, continua a frequentare il tentatore Alessandro: i due vanno fuori in esterna a Cagliari e i video che il cantante guarda durante il falò serale mostrano una forte intesa tra fidanzata e tentatore, eppure tra i due non scatta alcun bacio.

Simone viene nuovamente chiamato al Pinnettu: per lui un video che vede Chiara in compagnia dei ragazzi, in particolare con Antonio Moriconi con il quale sembra esserci un’intesa maggiore. L’atteggiamento di Chiara è aspramente criticato da Anna e Serena. “Mi spiace la facciano passare per una poco di buono. Noi siamo fatti per stare insieme”, la difesa di Mister Italia non tarda ad arrivare.

Andrea, nel frattempo, vede un video in cui Nathaly parla con i tentatori della loro crisi sentimentale. L’atteggiamento della fidanzata porta Andrea a comportarsi di conseguenza. “Ero entrato qui con l’idea di comportarmi in maniera perfetta. Le sue parole mi hanno autorizzato a fare tutto”.

Temptation Island Vip 2019 seconda puntata | La puntata secondo le fidanzate

Pago non dipinge un quadro armonico della fidanzata Serena, anzi, critica le attenzioni mancate di lei, definendola priva di passione e immersa nel mondo del suo cellulare, una serie di disattenzioni che li hanno poi portati lì.

Riguardo la complicità con Alessandro, Pago ha dichiarato: “Se Serena vuole farmi recuperare la fiducia che crede che io non abbia, sta sbagliando. È tornata a fare la tronista. A volte sembra che questo ragazzo le piaccia, altre volte mi rendo conto che lo tratta come un ragazzino. A lui, invece, piace”.

La reazione di Serena non tarda ad arrivare: la fidanzata non prende bene le parole di Pago, si offende per quel tono duro e sostiene di non avere mai avuto la possibilità di passare un weekend insieme. Serena dichiara di stare bene quando Pago non c’è, ma al tempo stesso vorrebbe affianco un uomo più presente.

Arriva un video per Nathaly che mostra la complicità tra Andrea e Zoe: i due vanno in esterna insieme in un campo da tennis comportandosi come perfetti fidanzatini, anche in riva al mare, o quando lui la accompagna nella casa delle single (prive di telecamere). L’attrice non prende bene gli slanci spassionati del fidanzato (quando chiede a Zoe qual è il suo punto erogeno) e prende a calci il computer dichiarando: “Mi vergogno di essere qui con quest’uomo. Io non ho parole. Come se fosse venuto qui a farsi una vacanza con la prima ragazza che ha trovato”. E poi Nathaly racconta anche delle pretese di lui nel corso della relazione: “Mi ha impedito di partecipare a un evento dedicato a Massimo Troisi, ha preteso che bruciassi tutte le foto che avevo con lui”.

Passiamo ad Anna Pettinelli e Stefano: arriva la prima batosta per la speaker radiofonica poiché il fidanzato inizia a mostrare un certo interesse per la tentatrice Cecilia Zagarrigo, al punto che la porta in cabina di doppiaggio. Un’intesa pericolosa che ferisce e fa infuriare Anna.

“Io voglio lui” La Pettinelli così non l’avevamo mai vista 😥 Come proseguirà il suo viaggio nei sentimenti? #TemptationIslandVip pic.twitter.com/tgCNFahKhN — Temptation Island (@TemptationITA) September 16, 2019

Per Chiara, invece, non ci sono video.

Temptation Island Vip 2019 seconda puntata | Prossimo appuntamento

Curiosità della serata: Tina Cipollari ha deciso di vendicarsi di Damiano Er Faina e di tutte le dichiarazioni che ha fatto sul suo conto, postando una fotografia dell’ex protagonista di Temptation Island Vip con le corna.

Peccato che poi lui e Sharon abbiano fatto pace e lasciato insieme il programma.

La terza puntata di Temptation Island Vip 2019 arriva lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5. Come finirà il falò di confronto tra Nathaly e Andrea?

