Ore di paura per una ex concorrente di Temptation Island, uno dei reality show estivi proposti da Canale 5 ed è anche uno dei programmi preferiti dal pubblico di Mediaset che si appassiona (e anche si affeziona) alle coppie e ai concorrenti che, in Sardegna, mettono alla prova le loro storie d’amore. Stiamo parlando di Speranza Capasso che con Alberto Maritato è stata una delle protagoniste di una vecchia edizione.

I due da poco sono diventati genitori per la prima volta: la coppia ha avuto una bambina, la piccola Antonia. Nelle scorse ore, però, i fan si sono preoccupati non vedendo più storie o immagini su Instagram e, quindi, Alberto ha spiegato cosa fosse successo. “Già stanotte siamo stati in ospedale e abbiamo avuto gli esiti degli esami e li aveva tutti alterati diciamo – ha scritto sui social -. I valori erano totalmente alterati, i globuli bianchi altissimi quindi segno di una grande infiammazione. A seguito di una visita ginecologica, poi siamo dovuti venire d’urgenza al Policlinico di Napoli. Appena siamo arrivati al pronto soccorso, il quadro è stato subito chiaro e bisognava subito ricoverarla”.

Poi ha aggiunto: “Vi aggiorno solo ora perché sono arrivato stremato sia fisicamente che mentalmente. Speranza ha una bruttissima infezione e sta facendo cure importanti. Aspettiamo per vedere come risponde a tutto ciò. Lei è fortissima e supererà tutto. La cosa che mi fa più male è il suo star lontana da Antonia. Noi ti amiamo e ti aspettiamo presto a casa”.