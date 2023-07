Temptation Island 2023: le anticipazioni e coppie della terza puntata, 10 luglio

Stasera, lunedì 10 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2023? In tutto vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

In questa terza puntata le coppie iniziano a “scricchiolare” o meglio “a scoppiettare” proprio come il fuoco dei falò avvenuti nella scorsa puntata. Tra questi, infatti, c’è Ale che sembra essersi avvicinata al single Lollo. Ma niente in confronto a quello che è accaduto osservando i comportamenti e, soprattutto, sentendo cosa ha detto il suo fidanzato Federico di lei…

Manu e Isabella, dopo il falò, hanno deciso che non era più il caso di continuare con il reality show e così hanno abbandonato l’isola, insieme. Quindi sono rimaste sei coppie in gara. Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Alessia e Davide, Francesca e Manuel e Perla e Mirko.

La terza puntata si apre stasera con un nuovo falò. Questa volta il confronto viene da una richiesta di Davide. Lui è in cerca di risposte più esaustive da parte di Alessia, ma non resta che capire se Alessia gliele vorrà dare e se si presenterà davanti a lui per rispondere a tutti i dubbi che tormentano il fidanzato.

Non solo chiarificazioni e video compromettenti. Filippo Bisciglia, nelle anticipazioni, ha dichiarato che durante il corso della puntata vedremo un video che per una delle coppie rimaste porterà a una scelta da prendere. Proprio come se fossero davanti a un bivio dal quale il loro percorso all’interno di Temptation Island 2023 prenderà una direzione del tutto inaspettata.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.