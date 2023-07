Temptation Island 2023: le anticipazioni e coppie della quinta puntata, 24 luglio

Stasera, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2023? In tutto nel corso del programma vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

In questa quinta puntata un’altra coppia affronterà il falò di confronto anticipato. Ad averlo richiesto una delle fidanzate, come si vede nel video in cui Filippo Bisciglia dà l’annuncio ai ragazzi. Queste le sue parole: “Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato”. Non si sa ancora con certezza di chi si tratti, ma sui social i follower non hanno dubbi, visti i recenti sviluppi della storia: è stata di Perla, fidanzata con Mirko, che vuole avere un faccia. a faccia con lui Per amore, Perla aveva asciato la sua città d’origine (Salerno) e si era trasferita a. Rieti per vivere con lui.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.