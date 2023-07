Temptation Island 2023: le anticipazioni e coppie della quarta puntata, 17 luglio

Stasera, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2023? In tutto nel corso del programma vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

In questa quarta puntata le storie delle coppie rimaste in gioco proseguiranno sulla linea che abbiamo già visto, con situazioni in bilico ma che non prevedono scossoni imprevisti. Quello che di “piccante” c’era è già andato in onda dunque? Sembra che per alcuni versi sì, e che la quarta puntata scaverà più a fondo delle dinamiche tra le coppie. Ecco un riassunto di cosa sta accadendo tra le coppie rimaste:

Ale e Federico : la fidanzata ha chiesto il falò anticipato nella scorsa puntata ma è rimasta con un pugno di mosche perchè Federico non si è presentato, affermando di voler approfondire il sentimento che sta nascendo con la single Carmen. Nella prossima puntata Ale chiederà a Filippo di non mostrare più nessuna clip al fidanzato perchè a questo punto vuole fare il suo percorso da sola. Nascerà l’amore tra Ale e Fouad?

: la fidanzata ha chiesto il falò anticipato nella scorsa puntata ma è rimasta con un pugno di mosche perchè Federico non si è presentato, affermando di voler approfondire il sentimento che sta nascendo con la single Carmen. Nella prossima puntata Ale chiederà a Filippo di non mostrare più nessuna clip al fidanzato perchè a questo punto vuole fare il suo percorso da sola. Nascerà l’amore tra Ale e Fouad? Vittoria e Daniele : tra i due fidanzati c’è sempre più distanza ed entrambi si stanno avvicinando ai single con cui si stanno confidando. Nella prossima puntata però non accadrà nessun passo “irrecuperabile”.

: tra i due fidanzati c’è sempre più distanza ed entrambi si stanno avvicinando ai single con cui si stanno confidando. Nella prossima puntata però non accadrà nessun passo “irrecuperabile”. Perla e Mirko : entrambi sono molto fumantini dopo gli ultimi video visti e ogni giorno che passano sono sempre più vicini ai single tentatori Greta e Igor. Questa è la coppia che più delle altre potrebbe riservare sorprese e colpi di scena nella prossima puntata.

: entrambi sono molto fumantini dopo gli ultimi video visti e ogni giorno che passano sono sempre più vicini ai single tentatori Greta e Igor. Questa è la coppia che più delle altre potrebbe riservare sorprese e colpi di scena nella prossima puntata. Francesca e Manuel: anche in questa coppia, nonostante i video visti nei falò, non ci sarà nessuno scossone.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.