Temptation Island 2020, le coppie di concorrenti

Sono sei le coppie che prendono parte a Temptation Island 2020. Tutte formate da persone non famose. “Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro”, ha detto la conduttrice Alessia Marcuzzi in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni. Ma quali sono le coppie di concorrenti di Temptation Island 2020? Nel programma vedremo: Alberto Maritato e Speranza Capasso, Anna Ascione e Gennaro Mauro, Nadia e Antonio Giungo, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Sofia Nesci e Amedeo Bianconi e Serena Spena e Davide Varriale. Di seguito i dettagli coppia per coppia.

Alberto Maritato e Speranza Capasso

Alberto e Speranza sono fidanzati da sedici anni. Lui, trentraduenne napoletano, ha spiegato che nonostante la lunga relazione, non è ancora certo che Speranza sia la donna giusta per lui. Dal canto suo, la donna non avrebbe mai voluto partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Non si fida del suo fidanzato e dunque, teme di poterlo perdere.

Anna Ascione e Gennaro Mauro

Anna e Gennaro sono fidanzati da 6 anni. A scrivere a Temptation Island 2020, in onda su Canale 5, è stata la ragazza, 26 anni. Sostiene che tra loro ci siano stati diversi tira e molla. Dunque, ritiene sia arrivato il momento di dare una svolta al loro rapporto. Anna ha spiegato che da fuori lui potrebbe sembrare il principe azzurro e lei la cattiva.

Nadia e Antonio Giungo

Nadia e Antonio sono fidanzati da un anno e nove mesi. Lui ha 32 anni, lei 22. La differenza di età sembra essersi fatta sentire nelle dinamiche della coppia. Antonio si definisce un ragazzo con la testa sulle spalle e vuole capire se Nadia sia la persona giusta con la quale costruire un futuro insieme. A suo dire, la sua compagna sarebbe “una ragazzina viziata”. Nadia ritiene che Antonio voglia trasformarla in una donna che “lava, pulisce e cucina”.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Carlotta e Nello sono fidanzati da sei anni e anche loro sono entrati tra le coppie di Temptation Island 2020. Carlotta ritiene che la loro relazione sia arrivata a un punto decisivo: matrimonio o addio. Il problema è che Nello non avrebbe alcuna intenzione di presentarsi all’altare… L’uomo ritiene che una semplice convivenza sia più che sufficiente.

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi

Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni. Trent’anni lei e trentadue lui hanno una visione diversa della loro relazione. Sofia vorrebbe avviare una convivenza e creare una famiglia con il suo compagno. Amedeo, invece, non si sente affatto pronto a fare questo passo.

Serena Spena e Davide Varriale

Serena e Davide sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi. La venticinquenne si rivolge a Temptation Island perché stanca della gelosia del suo compagno.

Potrebbero interessarti Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020 Chi è Speranza Capasso, la fidanzata di Alberto Maritato a Temptation Island 2020 Chi è Anna Ascione, la fidanzata di Gennaro Mauro a Temptation Island 2020