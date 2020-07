Temptation Island 2020, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 23 luglio

Questa sera, martedì 28 luglio 2020, va in onda la quinta puntata di Temptation Island, il programma più atteso dell’estate la cui edizione corrente è un ibrido tra Vip e Nip: concorrenti famosi (come Antonella Elia) e altri mai sentiti nominare. Tutti con un filo rosso ad unirli: la ricerca di solidità in una relazione. E quale trampolino migliore per mettersi alla prova, se non quello di Maria De Filippi?. Vediamo quali sono le anticipazioni della quinta puntata, in onda questa sera, 28 luglio, alle ore 21,25 su Canale 5.

Le anticipazioni della quinta puntata

Secondo le anticipazioni di Temptation Island 2020 in onda stasera per Annamaria e Antonio è arrivato il momento della verità: li ritroveremo seduti al falò di confronto a un passo dalla decisione finale. Da una parte Annamaria, ferita e stanca dal comportamento del fidanzato; dall’altra Antonio alle prese con tante spiegazioni a questo punto necessarie. Come andrà a finire?

Cos’è successo nella precedente puntata? Il riassunto

La quinta puntata di Temptation Island sarà anche teatro dell’ultimo falò dei fidanzati e delle fidanzate e, a sorpresa, per una delle coppie sarà già tempo di sedersi sul tronco del falò di confronto finale. A chi toccherà? In tanti pensano ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’account Instagram di Temptation Island ha infatti pubblicato un video di Antonella Elia intenta a guardare l’ennesima clip del suo fidanzato in cui esclama: “Oh mio Dio”… Per sapere cosa succederà questa sera a Temptation Island 2020, sintonizzatevi tutti su Canale 5 dalle ore 21,25.

