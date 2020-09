Temptation Island 2020, le anticipazioni sulla prima puntata

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island che mette al centro i dissidi e i problemi d’amore dei suoi 12 protagonisti. Il format è ormai noto: sei coppie, non sposate e senza figli, si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire dal programma oppure no. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni sulla prima puntata di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Questa nuova edizione inizia con una settimana di ritardo rispetto al previsto perché, come si vedrà, una coppia è scoppiata alcune ore dopo l’inizio del reality. Dal 9 settembre c’è stato dunque uno spostamento al 16 per dare il tempo agli autori di far arrivare una nuova coppia. Cosa è successo? La Marcuzzi ha raccontato così lo slittamento di Temptation Island: “Quello che avete letto è vero, una coppia è scoppiata all’inizio, perché la fidanzata ha scoperto del tradimento del suo fidanzato. Diciamo che è successo proprio appena era arrivata qui. Posso dire che è stata tosta, ci sono stati dei momenti difficili. Li ho vissuti come li vivrebbe chiunque, io in qualche modo sono la loro psicoterapeuta. Lei ha visto un video, ha visto il filmato che riguardava il fidanzato. Si tratta di un tradimento esplicito. Per tutti è stata una cosa spiazzante, molto complicata, soprattutto per lei. Quando l’ha visto ed ha capito è stata una vera botta, ma non posso dirvi molto altro”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni su Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata oggi – mercoledì 16 settembre 2020 – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

