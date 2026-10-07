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Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Dove vedere Tale e Quale Show 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Tale e Quale Show 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda 9 puntate: la prima mercoledì 23 settembre 2026; la nona e ultima (la finalissima) – salvo cambio di programma – mercoledì 18 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: mercoledì 23 settembre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: mercoledì 30 settembre 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: mercoledì 7 ottobre 2026 OGGI
  • Quarta puntata: mercoledì 14 ottobre 2026
  • Quinta puntata: mercoledì 21 ottobre 2026
  • Sesta puntata: mercoledì 28 ottobre 2026
  • Settima puntata: mercoledì 4 novembre 2026
  • Ottava puntata: mercoledì 11 novembre 2026
  • Nona puntata: mercoledì 18 novembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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