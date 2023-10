Tale e Quale Show 2023: la classifica della terza puntata del 6 ottobre, vincitore

Chi ha vinto (vincitore) la terza puntata di Tale e Quale Show 2023 e qual è stata la classifica finale? Al termine della serata Carlo Conti ha annunciato il vincitore della puntata e la classifica. A trionfare è stato Scialpi.

LA CLASSIFICA

La terza puntata si conclude con la classifica che somma tutti i voti ricevuti durante la serata. Eccola dal primo all’ultimo posto:

Scialpi (Domenico Modugno): 85 punti

Lorenzo Licitra (Diodato): 63 punti

Luca Guadiano (Lewis Capaldi): 56 punti

Jasmine Rotolo (Sade): 54 punti

Alex Belli (Rosa Chemical): 45 punti

Ilaria Mongiovì (Lady Gaga): 43 punti

Ginevra Lamborghini (Dua Lipa): 40 punti

Pamela Prati (Rettore): 39 punti

Jo Squillo (La Rappresentante di Lista): 27 punti

Maria Teresa Ruta (Ambra Angiolini): 27 punti

Paolantoni e Cirilli con Valentina Persia (The Ronettes): 25 punti

Quante puntate

Abbiamo visto la classifica e il vincitore di Tale e Quale Show 2023, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate: la prima venerdì 22 settembre 2023; l’ottava e ultima venerdì 10 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche:

Prima puntata: 22 settembre 2023

Seconda puntata: 29 settembre 2023

Terza puntata: 6 ottobre 2023

Quarta puntata: 13 ottobre 2023

Quinta puntata: 20 ottobre 2023

Sesta puntata: 27 ottobre 2023

Settima puntata: 3 novembre 2023

Ottava puntata: 10 novembre 2023

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.