Tale e Quale Show 2022: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 4 novembre

Stasera, venerdì 4 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show 2022, lo show condotto da Carlo Conti giunto alla dodicesima edizione. In tutto andranno in onda otto puntate all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, anche grazie ai travestimenti firmati dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro le quinte, dal trucco al parrucco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: ospiti e imitazioni

Stasera vedremo esibirsi i concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2022: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, l’attore di casa nello show di Carlo Conti. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli. Anche quest’anno la giuria è confermata con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, a cui si aggiungerà di settimana in settimana un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, replicato da un imitatore professionista. Questa settimana, per la sesta puntata dell’edizione 2022 di Tale e quale Show vedremo queste imitazioni:

Valentina Persia sarà Pippo Franco

Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli saranno Amedeo Minghi e Mietta

Valeria Marini sarà Madonna

Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno

Rosalinda Cannavò sarà Anna Oxa

Andrea Dianetti sarà Irama

Gilles Rocca sarà Francesco Renga

Antonino Spadaccino sarà Bruno Mars

Claudio Lauretta sarà Bobby Solo

Elena Ballerini sarà Maria Callas

Samira Lui sarà Kaoma

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.