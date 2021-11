Tale e Quale Show 2021, vincitore: chi ha vinto lo show e la classifica generale

CLASSIFICA TALE E QUALE SHOW 2021 VINCITORE – Chi ha vinto l’undicesima edizione di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti che vede 11 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

LA CLASSIFICA GENERALE FINALE

Vediamo la classifica generale finale dello show di Rai 1. Ecco tutti i concorrenti dal primo all’ultimo posto:

Notizia in aggiornamento…

La classifica prima dell’ultima puntata:

Gemelli di Guidonia 396

Francesca Alotta 380

Dennis Fantina 379

Deborah Johnson 367

Pierpaolo Pretelli 361

Ciro Priello 357

Stefania Orlando 346

Simone Montedoro 293

Alba Parietti 242

Federica Nargi 229

Biagio Izzo 178

Streaming e tv

Dove vedere o rivedere Tale e Quale Show 2021 in diretta tv e in streaming? Il varietà condotto da Carlo Conti va in onda da venerdì 17 settembre 2021 su Rai 1 per otto puntate alle 21.25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand