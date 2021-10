Tale e Quale Show 2021: le imitazioni della puntata di oggi, 1 ottobre

Tale e Quale Show 2021: le imitazioni di oggi, 1 ottobre (terza puntata)

Questa sera, venerdì 1 ottobre, va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti che vede 11 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, al quale si aggiunge un giudice a sorpresa diverso per ogni puntata. Ma quali sono le imitazioni di oggi, 1 ottobre, di Tale e Quale Show 2021?

Francesca Alotta diventerà Gianna Nannini

Deborah Johnson si metterà alla prova con Amii Stewart

Federica Nargi indosserà i panni di Jennifer Lopez

Stefania Orlando imiterà Mina

Alba Parietti sarà Patty Pravo

Dennis Fantina interpreterà Michele Zarillo

I Gemelli Guidonia proveranno a vincere di nuovo con il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi

Biagio Izzo vestirà i panni dei Righeira

Simone Montedoro si trasformerà in Adriano Celentano

Pierpaolo Pretelli sarà Achille Lauro

Ciro Priello ricorderà il mito di Freddie Mercury

Chi di loro riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa? Nella scorsa puntata a trionfare sono stati i Gemelli di Guidonia, che avevano imitato alla perfezione i Bee Gees con “How deep is your love”. Francesca Alotta (Liza Minnelli) e Simone Montedoro (Franco Califano) si sono, invece, classificati al secondo posto (ex aequo). In questo momento la classifica provvisoria vede in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti dalla Alotta e da Deborah Johnson. Appuntamento questa sera, 1 ottobre 2021, su Rai 1 dalle 21.25.

Le votazioni

Abbiamo visto le imitazioni della puntata di oggi di Tale e Quale Show 2021, ma come si fa a votare? Da quest’anno anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter, e le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata, mentre la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”.