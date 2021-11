Tale e Quale Show 2021 – Il torneo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2021 – Il torneo dei campioni, il programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto, a differenza della passata edizione, andrà in onda una sola puntata. Nella serata che andrà in onda in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime due edizioni. L’appuntamento, dunque, è per stasera – venerdì 19 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Durata

Ma quanto dura (durata) la puntata di Tale e Quale Show 2021 – Il torneo? La durata complessiva della serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2021 – Il torneo dei campioni, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 19 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.