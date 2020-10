Tale e Quale Show, le anticipazioni della settima puntata in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 30 ottobre 2020, torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 con la decima edizione e la conduzione di Carlo Conti che però stasera non sarà presente in studio, ma condurrà da casa. Il motivo? Il covid. Essendo risultato positivo il conduttore è in isolamento fiduciario. Previste come al solito tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono le anticipazioni della settima puntata di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2020, in prima serata, ore 21,25, su Rai 1.

Le anticipazioni della settima puntata

La settima puntata di Tale e Quale Show, la prima del Torneo dei Campioni, va in onda in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma e i dieci concorrenti (i migliori sei di questa edizione e i migliori 4 della passata) dovranno interpretare al meglio i big della musica nazionale ed internazionale, imitando lo stile, la voce e cantando sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Dopo la vittoria della settimana scorsa di Pago, che si è laureato “Campione di Tale e Quale Show 10’, da questo settimo appuntamento e fino alla finalissima del 13 novembre dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma vedremo protagonisti i migliori 6 artisti di questa decima edizione (oltre a Pago ci saranno Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i migliori 4 dell’anno scorso (Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi). Tutti andranno a caccia del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’. I 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli. Al termine della puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), viene decretato il vincitore della serata e la relativa classifica. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma non solo. Al loro fianco stasera, come ospite e giudice aggiunto della settima puntata di Tale e Quale Show 2020, ci sarà Carlo Verdone. Presente poi, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato. Il programma vi aspetta con la quarta puntata stasera, venerdì 30 ottobre, alle ore 21,25 su Rai 1.

Leggi anche: 1. Tutto su Tale e Quale Show: concorrenti, giudici, come si vota, streaming; 2. I dieci concorrenti: chi sono; 3. I giudici della decima edizione

Potrebbero interessarti Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 ottobre 2020 su Rai 3 Chi è Lidia Schillaci, concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020 Agostino Penna, chi è il concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020