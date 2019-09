Tale e Quale Show 2019, la classifica della seconda puntata del 20 settembre: ecco chi ha vinto

È arrivato un altro fine settimana e con esso una nuova puntata di Tale e Quale Show 2019, la celebre trasmissione di Rai 1 che vede alla conduzione Carlo Conti: quale sarà la classifica della seconda puntata dello show?

Anche nella puntata di venerdì 20 settembre 2019, i dodici concorrenti si sono sfidati in imitazioni divertenti e spettacolari: ciascuno di loro ha ricevuto un voto dalla giuria, al quale si sono sommati alla fine i 5 punti che ciascun concorrente può scegliere se dare a se stesso o a un avversario.

Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Di seguito, quindi, ecco la classifica aggiornata di Tale e Quale Show 2019 dopo la seconda puntata.

Tale e Quale Show 2019, la classifica della seconda puntata

Ecco la classifica dei concorrenti al termine delle esibizioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 del 20 settembre:

Loretta Goggi ha assegnato il massimo dei punti ad Agostino Penna che ha imitato Gaetano Curreri. Stesso giudizio per l’altro giudice Vincenzo Salemme. Enrico Brignano mette al quarto posto Flora Canto con l’imitazione di Syria. Anche per lui e per Giorgio Panariello, al primo posto c’è Penna. Ad aggiudicarsi la vittoria di puntata è stato quindi Agostino Penna con l’imitazione di Gaetano Curreri.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Tale e Quale Show 2019 classifica, come funziona il format

Dopo ogni puntata del programma di Rai 1, c’è sempre grande curiosità attorno alla classifica parziale di Tale e Quale Show.

Il punteggio ricevuto da ogni concorrente, al quale – ricordiamo – si aggiungono i punti assegnati dagli stessi vip in gara, del resto non si azzera all’inizio della puntata successiva. Ogni episodio, infatti, riparte dalla graduatoria della settimana precedente. A quei punti, poi, ciascun concorrente somma quelli ottenuti nella puntata successiva.

Con questo meccanismo, al termine della nona e ultima puntata, verrà così decretato il vincitore di Tale e Quale Show 2019. Il programma non prevede alcuna eliminazione: il cast dei concorrenti rimarrà dunque invariato fino alla fine.

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019