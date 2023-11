S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 5 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2, film del 2011 diretto da Benny Boom. Basato sulla serie televisiva S.W.A.T., andata in onda tra il 1975 e il 1976, è il sequel di S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine uscito nel 2003. Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Il film segue le vicende del sergente Paul Cutler (Gabriel Macht), ex membro della Marina. Adesso l’uomo fa parte della SWAT di Los Angeles, dove si è conquistato il primato di non aver perso vittime civili per ben dieci anni consecutivi. All’apice del suo successo, viene incaricato di mettere su una squadra anticrimine a Detroit, seguendo un programma dell’FBI.

Quando Cutler arriva in città, però, fa subito capire a tutti che è lui quello che comanda, scatenando l’ira di due membri anziani della SWAT: il capitano del dipartimento, Hollander (Giancarlo Esposito) e il leader Justin Kellogg (Nicholas Gonzalez). La situazione si complica quando, durante un’azione d’emergenza in cui la squadra viene coinvolta, perde la vita una donna, Rose Walker (Kristanna Loken), presa in ostaggio dal suo compagno Walter Hatch (Robert Patrick). Così il record che Cutler aveva detenuto fino a quel momento è perduto. E questo non è che il primo dei guai che lo attende…

S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine 2: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Robert Patrick, Gabriel Macht, Carly Pope, Giancarlo Esposito, Kristanna Loken, Matt Bushell, Nicholas Gonzalez. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gabriel Macht: Sgt. Paul Cutler

Carly Pope: Kim Byers

Robert Patrick: Walter Hatch

Shannon Kane: Lori Barton

Giancarlo Esposito: Inspector Hollander

Kristanna Loken: Rose Walker

Kevin Phillips: Kyle Watters

Nicholas Gonzalez: Justin Kellogg

Tony Yayo: Carlos

Matt Bushell: Danny Stockton

Gino Pesi: Wayne Wolport

Micah Hauptman: Richard Mundy

Streaming e tv

Dove vedere SWAT in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 novembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.