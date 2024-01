Da Supersex a Mussolini: le serie tv più attese del 2024

Gli appassionati di serie tv sono già in fermento. Il 2024 porterà sullo schermo, tramite la varie piattaforme, tantissimi nuovi titoli. Alcuni molto attesi. Da Mussolini a Rocco Siffredi; da Il Gattopardo a Dostoevskij. Ma anche Fallout e Echo.

Ma andiamo con ordine. Il 6 marzo su Netflix uscirà Supersex, la serie che illustra vita e carriera di Rocco Siffredi. Scritta da Francesca Manieri – non senza polemiche direttamente con il pornodivo abruzzese – e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, la serie promette tanto…

Poi la serie su M. – il figlio del secolo, il romanzo di Antonio Scurati su Benito Mussolini che Sky ha prodotto senza badare a spese e che vede Luca Marinelli nei panni del Duce e un numero uno internazionale, come l’inglese Joe Wright, alla regia. Ancora ignota la data di programmazione, anche se si parla di metà primavera.

Altra serie molto attesa è quella in sei episodi su Il Gattopardo. La serie Netflix, prodotta da Indiana, basata sul celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rivivrà sull’ombra lunga del classico a firma Luchino Visconti che nel 1963 reclutò divi di mezzo mondo immergendoli nella lotta risorgimentale italiana di metà ottocento.

Sarà invece prima alla Berlinale e poi su Sky la serie firmata dai fratelli D’Innocenzo, Dostoevskij. Nome di un killer seriale inseguito da un poliziotto ossessionato dalla soluzione dei casi, un po’ alla Zodiac e un po’ alla Seven.

Il 10 gennaio su Disney+ Marvel Studios piazza Echo. Serie che vede protagonista Maya Lopez nei panni di Alaqua Cox inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Apple TV+ inizia il 2024 con il botto: dal 26 gennaio gli abbonati potranno seguire Masters of the air, apprezzato dramedy militare ambientato tra le fila degli aviatori durante la Seconda Guerra Mondiale, prodotto da Steven Spielberg e Tom Hanks e che ha come protagonista l’ex Elvis, Austin Butler. Ad aprile sarà il turno di Fallout su Prime Video. La serie tratta da un videogioco è ambientata in una Los Angeles post apocalittica.

Tante anche le nuove stagioni di titoli già affermati. Tra questi: True Detective 4-Night Country (15 gennaio, Sky) e la sesta stagione della serie teen Skam Italia (18 gennaio, Netflix). C’è grande curiosità anche per il capitolo italiano dello Spyverse di Citadel (Prime). Su Netflix ci saranno la terza stagione di Bridgerton, la seconda di Mercoledì, e la quinta e ultima di You. Infine Sky offrirà in primavera la seconda stagione di Call My Agent-Italia che, oltre al cast fisso vedrà come guest star: Sabrina Impacciatore, Gabriele Muccino, Valeria Golino, Serena Rossi e Valeria Bruni Tedeschi.