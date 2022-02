Super Bowl 2022, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show

SUPER BOWL 2022 CANTANTI – Nella notte italiana tra il 13 e il 14 febbraio 2020 negli Stati Uniti, al SoFi Stadium, in California, si gioca il Super Bowl 2022 tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento avrà infatti il tradizionale Halftime Show. Ovvero uno spettacolo musicale che si svolgerà durante l’intervallo. Ma quali saranno i cantanti del Super Bowl 2022? Durante l’intervallo dell’incontro, si esibiranno Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar che si uniranno a Dr. Dre. In questa edizione, infatti, la scelta degli organizzatori è ricaduta su alcune delle più grandi icone rap della West Coast di tutti i tempi.

Le canzoni non sono ancora confermate ma si parla di “Still D.R.E.”, considerato pezzo iconico e impossibile da non eseguire durante l’intervallo. Dovrebbe esserci anche il brano “Nuthin’ but a ‘G’ Thang”. La canzone del 1992 è stata il grande successo dell’album storico di Dre “The Chronic” ed è considerata da molti una delle più grandi canzoni hip hop di tutti i tempi. Da parte di Eminem ci si aspetta “Lose yourself”, uno dei suoi classici cavalli di battaglia e “My name is”, pezzo che l’ha portato alla fama internazionale. Mary J Blige sicuramente eseguirà “Family Affair” anche perché il pezzo è prodotto proprio da Dr. Dre. Kendrick Lamar è atteso con “Humble”, ampiamente presentato nei promo per l’esibizione del primo tempo del Super Bowl. È anche probabile che la sua canzone che il pubblico del Super Bowl conoscerà meglio. A cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, la star della musica country Mickey Guyton che canterà “The Star-Spangled Banner”, mentre la cantante R&B Jhené Aiko eseguirà “America the Beautiful”.

I cantanti dello scorso anno

Lo scorso anno il concerto è stato tenuto da The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 ha offerto uno spettacolo infarcito di alcune hit tra cui il brano virale “Blinding Lights”. Sul palco, oltre a The Weeknd, anche Miley Cyrus. L’Inno Nazionale che precede l’incontro della NFL è stato invece cantato dalla coppia composta da Eric Church e Jazmine Sullivan.