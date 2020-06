Sulle ali della pazzia, la trama del film in prima tv su Rai 2

Sulle ali della pazzia è un thriller del 2019, diretto da Jean-François Rivard, con Romy Rosemont e Kari Matchett. La pellicola racconta una storia di possesso, di gelosia e di violenza: cosa non siamo disposti a fare per ottenere l’amore dei nostri figli? O per farci accettare dalla famiglia del nostro partner? La pellicola viene trasmessa in chiaro per la prima volta su Rai 2 venerdì 19 giugno 2020, a partire dalle ore 21:20. Ma di cosa parla la storia? Vediamola insieme.

Sulle ali della pazzia, la trama del film

Trovare l’anima gemella non è impresa facile, ma trovare una seconda famiglia che ti accolga è tutt’altra storia. Avere un rapporto armonioso con la propria suocera non è comune, ma Amber è stata fortunata. Dopo diverse disavventure sentimentali, Amber aveva deciso di non inseguire più l’amore finché non è spuntato Luke. E allora l’amore è tornato a bussare alla sua porta: scoppiano i sentimenti e la proposta di matrimonio è dietro l’angolo. Quando arriva, Amber si sente in perfetta armonia con il cosmo. Il fidanzato che sta per diventare suo marito è l’uomo della sua vita, lo ama con tutta se stessa, e anche sua suocera, Jill, l’ha accolta in casa come una seconda figlia. Il loro rapporto è confidenziale, genitoriale, perfetto, non potrebbe volere di meglio. Peccato che la madre di Amber, Sharon, non sia dello stesso avviso. Lei e Jill sono agli antipodi, due figure genitoriali completamente diverse l’una dall’altra. Mentre Jill è gentile, amorevole e accondiscendente, Sharon è schietta, brutale, superba, sfacciata.

Ma Sharon ha paura che Jill possa dimostrarsi la madre che Amber non ha mai avuto. Invidiosa del loro rapporto e gelosa che la donna possa prendere il suo posto, Sharon allora decide di intervenire prima che sia troppo tardi. Vuole togliere Jill dalla sua vita e, per farlo, Sharon intende rimuoverla fisicamente, forzatamente… insomma, con la violenza. Di qui si delinea il quadro mentale poco stabile della donna, offuscata dall’irrazionalità e dalla gelosia, che la spingerà a pianificare l’omicidio di Jill. Sulle ali della pazzia vi aspetta su Rai 2 venerdì 19 giugno 2020 in prima serata e in prima tv.

