Sulle ali della pazzia, il film: trama, cast, streaming

Questa sera, in prima tv, arriva in chiaro il film Sulle ali della pazzia, un thriller del 2019 diretto da Jean-François Rivard e che vede come protagoniste Romy Rosemont e Kari Matchett. Il film, della durata di 90 minuti, è stato portato in sala da Incendo Production. Vediamo insieme qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Sulle ali della pazzia, la trama

Amber Vickers è una ragazza pronta a convolare a nozze con il suo fidanzato, Luke. Amber è reduce da diverse relazioni fallimentari, per cui aver trovato il principe azzurro per la ragazza è stato un grande sollievo. Si era arresa all’amore, quando poi ha incontrato Luke, il suo futuro marito. Ma si sa tra moglie e marito non mettere il dito, soprattutto se ti tratta della suocera. Jill è felicissima che suo figlio abbia trovato una donna come Amber da sposare, la considera come una figlia: le due infatti hanno un rapporto armonioso, quasi genitoriale, e si confidano spesso. Sembrerebbe non esserci alcun problema in questa cornice familiare. Peccato che la mamma di Amber, Sharon, arrivata in visita, veda in Jill una minaccia e si sente in competizione con lei. Sharon del resto è tutto l’opposto di Jill, una donna schietta, sfacciata, superba, gelosa. Per timore di perdere la figlia, quindi, la donna decide di prendere in mano la situazione e affrontare la sua rivale e l’unico modo per vincere è far fuori la sua rivale.

La trama nel dettaglio del film Sulle ali della pazzia

Sulle ali della pazzia, il cast

Chi vediamo nel cast? Romy Rosemont interpreta Sharon, la madre fuori di testa, mentre Kari Matchett interpreta Jill, la suocera amorevole con la quale la protagonista instaura un bellissimo rapporto armonioso. Victoria Diamond interpreta la futura sposa Amber, Matthew Raudsepp invece è il futuro sposo Luke. Nel cast infine vediamo anche Salvatore Antonio, Adam Reid, Jenny Brizard.

Sulle ali della pazzia, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere Sulle ali della pazzia in tv e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 2 oggi, venerdì 12 iugno 2020, alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, completamente in chiaro, oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky invece lo troverà al tasto 102. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, dove sarà possibile seguire quello che viene trasmesso in tv tramite pc, smartphone e tablet. Chi vuole recuperare il film in un secondo momento dalla messa in onda potrà farlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Sulle ali della pazzia, la trama del film in prima tv su Rai 2 Notte prima degli esami oggi: trama, cast, trailer, streaming del film su Rai3 Ascolti tv giovedì 18 giugno: Che Dio ci aiuti, New Amsterdam, Emigratis