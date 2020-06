Suburra 3, ripartono le riprese: ecco quando esce la nuova stagione

Anche Suburra è uno di quei prodotti in fase d’ultimazione che sono stati bloccati dal lockdown causa Coronavirus, ma adesso che la fase 3 sta finalmente prendendo piede, ripartono anche le riprese dell’amata serie Netflix con protagonista Alessandro Borghi. Ilc cast e la troupe sono pronti a girare, il comune di Roma ha dato il via libera per poter girare le ultime scene mancanti nello storico quartiere di Monteverde, dove il cast sarà impegnato almeno fino all’8 luglio. Come riporta il Messaggero, raccogliendo le testimonianze degli abitanti della zona, le riprese dovrebbero svolgersi su Via di Donna Olimpia. Tutto pronto quindi per immortalare il grande finale. Borghi e gli altri protagonisti di Suburra sono pronti a tornar in scena.

La terza stagione di Suburra quindi quando uscirà? Una domanda la cui risposta preme particolarmente ai fan della serie: a quanto pare, se le riprese dovessero essere ultimate in questo periodo, la serie con molta probabilità uscirà su Netflix quest’autunno. Nel cast rivediamo: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero). Cosa ci aspetterà quando torneranno sul piccolo schermo in streaming ? Li avevamo lasciati con troppa carne sul fuoco: Lele si è tolto la vita, Manfredi si è risvegliato dal coma pronto a mettere i bastoni tra le ruote a Spadino. I ruoli del potere saranno nuovamente messi in discussione. Chi vincerà lo scontro?

Leggi anche:

1. Suburra 3: ecco il trailer ufficiale della terza stagione della serie con Alessandro Borghi / 2. Netflix annuncia la terza stagione di Suburra e i fan impazziscono | VIDEO

Potrebbero interessarti Il giovane Montalbano – Ferito a morte streaming e tv: dove vedere il film Robin Hood: trama, cast e streaming del film con Russel Crowe Le verità nascoste: trama, cast e streaming del film