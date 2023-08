Studio Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica, 17 agosto

Stasera, giovedì 17 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata in replica di Studio Battaglia, la serie tv con Lunetta Savino diretta da Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, e Jacopo Bonvicini, dietro la macchina da presa del terzo episodio. La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan. La seconda stagione arriverà nel 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata, Anna si occupa di una ex coppia in lite: la giornalista Raffaella Pisani e il musicista Pablo Vitali avevano congelato gli embrioni prima che lei si ammalasse. La donna ora vorrebbe procedere all’impianto degli embrioni congelati e diventare madre mentre lui ormai ha un’altra compagna. L’artista è difeso da Nina Battaglia con la consulenza di Alberto Casorati, marito di Anna che, insieme a Massimo, difende la Pisani. Tuttavia sarà lo Studio Battaglia a vincere la causa perché il giudice dà ragione a Vitali che non voleva in alcun modo diventare padre. Anna torna così a seguire il caso dei Parmegiani e Carla scopre che il marito aveva aperto un libretto a portatore per il figlio nato dieci anni prima dalla relazione segreta con Paola.

Anna ha portato Daria al consultorio e viene ripresa dal marito che non ne sapeva niente. Giorgio chiede a Viola di poterla accompagnare all’altare; questa però una sera si avvicina troppo al prete. Nina dice ad Anna che il padre ha bisogno delle loro firme per vendere le proprie quote dello Studio Battaglia. Anna affronta Massimo riguardo alla sua mancata uscita con Nina e alla minaccia ricevuta dalla sua ex moglie; in risposta il collega le chiede se è sicura di aver fatto la scelta giusta il giorno che si è sposata.

Una sera Giorgio si presenta a sorpresa a casa di Anna incontrando per la prima volta Alberto e i nipoti. Anna scopre da lui che la madre ha sempre tenuto nascosto lettere e regali che il padre mandava dalla Francia e la affronta trovando un baule pieno nell’armadio a muro di casa sua.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Studio Battaglia, viene hackerato Black Dahlia, un sito di incontri extraconiugali di lusso e tra i nomi illustri coinvolti spunta l’onorevole Falconeri con la moglie nonché collega politica Gloria che chiede subito aiuto ad Anna per divorziare. Marina chiede però alla figlia di fermarsi perché rischierebbe la radiazione dato che tempo prima aveva difeso l’uomo da un caso a luci rosse facendo giurare il falso alla moglie che lo scagionava con un falso alibi. Elio Paradisi riesce ad ottenere un’intervista esclusiva con Gloria per non pubblicare le vecchie foto del marito che metterebbero nei guai anche lei dato che aveva dichiarato il falso appunto. Anna suggerisce a Gloria di non divorziare ora e di aspettare qualche anno puntando nel frattempo a diventare europarlamentare per stare più lontana dal marito. L’onorevole durante l’intervista dice che non intende divorziare perché si è ritrovata con il marito spiazzando Zander, il capo di Anna.

Daria viene lasciata dal fidanzato Adelchi. Viola non è più così convinta di sposarsi e cerca di farlo capire ad Alessandro. Nina passa un’altra notte con Leo Messina. Durante una cena in famiglia Nina, un po’ alticcia e infelice, chiede a tutti di dire qualcosa di vero tirando in ballo Viola per averci provato con padre Ralf e Alberto che le aveva confidato di non fare più sesso con Anna da tempo mettendoli in imbarazzo. Alessandro non vuole sentire spiegazioni e se ne va scosso mentre Alberto a casa dice alla moglie di essere anche lui nella lista di Black Dahlia. Marina invece è dispiaciuta perché scopre che Giorgio è malato.

Studio Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Studio Battaglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobulova: Anna Battaglia

Lunetta Savino: Marina Battaglia

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Giovanni Toscano: Alessandro Del Vecchio

Carla Signoris: Carla Parmegiani

Michele Di Mauro: Roberto Parmegiani

David Sebasti: Dario Zander

Alberto Paradossi: Leo Messina

Celeste Savino: Maddalena

Emma Fasano: Daria

Elia Lorenzo: Giacomo

Valentina Banci: Paola

Roberta Sferzi: Betti

Simon Rizzoli: Padre Marcelo

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Studio Battaglia su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima in replica il 10 agosto 2023; l’ultima il 31 agosto. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):