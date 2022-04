Studio Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Stasera, martedì 5 aprile 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Studio Battaglia, nuova serie tv diretta da Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, e Jacopo Bonvicini, dietro la macchina da presa del terzo episodio. La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Abbiamo visto che il momento lavorativo di Anna in trasferta, in una località marittima, alla fine si è trasformato anche in qualcosa di più. Un momento per evadere da una quotidianità e dall’abitudine, soprattutto in relazione ai contrasti avuto con suo marito Alberto; un momento che trova anche spazio nel flirt con Massimo. Anna sembra intenzionata a lasciarsi andare sul serio. Quando torna a casa, Anna decide di seguire il caso di una donna che sta per separarsi dal marito dopo un’unione civile. La separazione Parmegiani finisce con una vittoria per Anna che ha la meglio su Marina, costretta a vendere lo Studio Battaglia. Nel corso della puntata vedremo che Viola è stata finalmente perdonata da Alessandro, il matrimonio si farà. Anche Nina sembra avere la strada aperta verso una relazione sentimentale finalmente appagante. Alberto, intanto, gioca le sue ultime carte per cercare di recuperare la sua storia con Anna, proprio quando però lei scopre che Massimo lascerà per sempre lo studio. Questa notizia sconvolge gli equilibri già delicati della donna. Cosa sceglierà di fare?

Studio Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Studio Battaglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobulova: Anna Battaglia

Lunetta Savino: Marina Battaglia

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Giovanni Toscano: Alessandro Del Vecchio

Carla Signoris: Carla Parmegiani

Michele Di Mauro: Roberto Parmegiani

David Sebasti: Dario Zander

Alberto Paradossi: Leo Messina

Celeste Savino: Maddalena

Emma Fasano: Daria

Elia Lorenzo: Giacomo

Valentina Banci: Paola

Roberta Sferzi: Betti

Simon Rizzoli: Padre Marcelo

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Studio Battaglia su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 15 marzo 2022; l’ultima martedì 5 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):