A che ora inizia Studio Battaglia: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Studio Battaglia, la nuova fiction con Lunetta Savino in onda su Rai 1 il martedì sera? La messa in onda di ogni puntata sarà dalle ore 21,25 alle ore 23,25. Ogni episodio avrà una durata di circa 2 ore (pubblicità incluse). Quante puntate sono previste per Studio Battaglia su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima martedì 15 marzo 2022; l’ultima martedì 5 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 15 marzo 2022, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 22 marzo 2022, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 28 marzo 2022, ore 21,25

Quarta puntata: martedì 5 aprile 2022, ore 21,25

La fiction è diretta da Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, e Jacopo Bonvicini, dietro la macchina da presa del terzo episodio. La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Studio Battaglia, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì o martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla rete internet.