Studio Battaglia 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata, 28 marzo

Questa sera, giovedì 28 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv con protagoniste Marina e le sue figlie Anna e Nina. Tre prime serate con la regia di Simone Spada che riprendono le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima stagione, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare, con un punto d’osservazione tutto al femminile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza e ultima puntata della seconda stagione, la relazione clandestina tra Anna e Massimo esce allo scoperto nel peggiore dei modi. Basterà un weekend fuori città con Alberto (regalo dei figli per l’anniversario) per rimettere le cose a posto? Malgrado il momento delicato, Anna deve rimanere concentrata: Corrado Fini ha un asso nella manica che rischia di far perdere a Michela l’affidamento dei figli, e questo lei – come avvocata, ma anche come madre – non può permetterlo. Mentre Massimo ritrova la sua ex moglie come controparte su un caso di matrimoni celebrati a Las Vegas, Viola è messa a dura prova dal nuovo lavoro nel ristorante di Carla e Nina deve trovare il coraggio di affrontare Leo, il suo ex fidanzato, e raccontargli il suo “ingombrante” segreto. Nel trambusto generale, Marina riceve un premio alla carriera per cui si trova a fare un bilancio di vita e si chiede se sia il caso di invitare Renzo, un vecchio amico a cui forse dovrebbe dare una nuova opportunità.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Studio Battaglia 2, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: