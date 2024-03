Studio Battaglia 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 19 marzo 2024; la terza e ultima martedì 2 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 marzo 2024

Seconda puntata: martedì 26 marzo 2024

Terza puntata: martedì 2 aprile 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Studio Battaglia 2? La messa in onda di ogni serata sarà dalle ore 21,30 alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse). Dove è stata girata (location) Studio Battaglia 2? La serie televisiva è stata girata nella capitale della moda e dello shopping: Milano. Sono numerosi, inoltre, i luoghi di interesse storico e culturale presenti nella città lombarda in cui classico e moderno convivono in armonioso contrasto. La fiction consente quindi agli spettatori di ammirarne diversi luoghi, tra cui i Navigli, suggestivo sistema di canali navigabili, o il quartiere Isola.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Studio Battaglia 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.