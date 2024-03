Studio Battaglia 2: il cast (attori) completo della seconda stagione

Qual è il cast (attori) di Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1 il martedì sera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobuova: Anna Battaglia in Casorati

Lunetta Savino: Marina Di Marco

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Carla Signoris: Carla Morini in Parmegiani

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di Studio Battaglia 2, ma qual è la trama? La storia narrata nelle tre serate mostra le sorelle Anna e Nina che, insieme alla madre Marina, tornano a lavorare nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander liberarsi di lei si rivela più arduo delprevisto. Per Anna, travolta dalla passione per Massimo alla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il cuore o la famiglia.

Tre avvocate divorziste, ma le donne Battaglia sono quattro e Viola, la sorella minore, neo-sposa, racconta un modo diverso di vivere la quotidianità, alle prese con le difficoltà della vita adulta, la lotta per affrancarsi dalla famiglia e il costo folle degli affitti milanesi. Ognuno degli episodi sviluppa un caso legale, affidato allo Studio Zander Battaglia, che va a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia. Inoltre, Anna affronta un doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” contro il marito Corrado, uomo manipolatore che controlla e gestisce il fortunato business che hanno creato.